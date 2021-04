Co do zasady duże i średnie przedsiębiorstwa , które korzystają z dopłat do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, są zobowiązane przedstawiać co roku sprawozdania finansowe (sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości) lub składać oświadczenie wskazujące, że nie są do tego zobligowane. W ten sposób PFRON weryfikuje ich sytuację ekonomiczną. W 2021 r. analogicznie jak w roku ubiegłym fundusz również będzie to robił na podstawie elektronicznych sprawozdań finansowych wysłanych do KRS. Dlatego też pracodawcy, którzy złożą takie sprawozdanie, nie będą musieli przekazywać kolejnego do PFRON. Fundusz podkreśla jednak, że znajdujące się w KRS dokumenty będą sprawdzane pod kątem braków formalnych oraz błędów finansowych i w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie wzywał przedsiębiorców do ich uzupełnienia.