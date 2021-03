– Z reguły sami w przypadku osób, które składają wnioski o zasiłek, występujemy do ZUS z pytaniem o to. Czasem to zakład zwraca się do nas w tej sprawie, ale nie wszystkie przypadki, gdy doszło do zbiegu świadczeń, udaje się szybko wychwycić. Dlatego możliwość elektronicznej weryfikacji na pewno to ułatwi i przyspieszy – wskazuje Edyta Ciesielska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Kielcach.