Sprawa dotyczy pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty do spraw marketingu, promocji i rozwoju, który został zwolniony z powodu redukcji etatów. Wytoczył on byłemu pracodawcy proces, wnosząc o uznanie wypowiedzenia za pracę za bezskuteczne lub przykrócenie go do pracy, jeżeli w toku postępowania umowa ulegnie rozwiązaniu.