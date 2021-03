Decyzje gminy i SKO matka zaskarżyła do WSA, a sąd orzekł o ich uchyleniu. Wskazał, że zgodnie z art. 17c ust. 9 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111) świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, gdy co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński. Ustawodawca użył czasownika „otrzymywać” w czasie teraźniejszym, co oznacza, że przeszkodą w uzyskaniu kosiniakowego jest aktualne pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Tymczasem z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że przesłanka otrzymywania zasiłku z ZUS w dacie wydawania decyzji nie wystąpiła. W ocenie WSA powodem odmowy przyznania świadczenia nie mogą być hipotetyczne przypuszczenia organu, co by było, gdyby matce należało się kosiniakowe, ani też potencjalna możliwość jego uzyskania czy obawa przed dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń. Jeśli miał wątpliwości w tej kwestii, powinien wystąpić do ZUS o ich wyjaśnienie, a tego nie zrobił.