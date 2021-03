Przestaną one funkcjonować w dotychczasowej formule od 28 stycznia 2022 r. Każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwa warianty. Opcją domyślną ma być przeniesienie środków na indywidualne konto emerytalne (IKE+), wówczas pobrana zostanie 15-proc. opłata przekształceniowa, nazywana także podatkiem Morawieckiego. Alternatywą będzie złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS. Ta transakcja będzie wolna od opłat, ale jest jeden haczyk – pieniądze te nie będą dziedziczone.