Müller na konferencji prasowej w poniedziałek przypomniał, że od 1 marca wchodzi w życie waloryzacja emerytur i rent. "Emerytura minimalna wyniesie nieco ponad 1250 zł" - powiedział rzecznik rządu.

Porównał tę kwotę do kwoty emerytury minimalnej z 2015 r. "To jest 370 zł więcej niż było to w 2015 r." - stwierdził. Oszacował, że stanowi to wzrost o 42 proc. w stosunku do emerytury minimalnej z 2015 r. "Rząd Zjednoczonej Prawicy od kilku lat bardzo konsekwentnie podnosi emerytury oraz wprowadza dodatkowe świadczenia" - powiedział rzecznik rządu.

W tym kontekście mówił też o "wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy" świadczeniach uzupełniających wymieniając tu wypłaconą w 2020 r. 13. emeryturę.

"Jej łączny koszt wyniósł ponad 11,7 mld zł. W tym roku również to świadczenie będzie wypłacone. Oraz w listopadzie drugie świadczenie - czyli 14. emerytura. Szacujemy, że koszt tych obu świadczeń 13. i 14. emerytury wyniesie ponad 22 mld zł. To jest drugi komponent, który ma służy poprawie losu emerytów" - powiedział Müller.