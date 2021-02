Jeśli podmiot zatrudniający zobowiązany do prowadzenia PPK nie widnieje w ewidencji PPK, PFR ma obowiązek wezwać go pisemnie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA) – w terminie 30 dni od otrzymania wezwania albo do przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Dotyczy to zarówno tych pracodawców, którzy obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powinni wypełnić w terminie wynikającym z przepisów ogólnych, jak i tych, którzy nie wykonali tego obowiązku w terminie wynikającym z przepisów przejściowych.