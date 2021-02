Senat debatował nad ustawą o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

W dyskusji nad tym punktem wiceszef MRiPS przypomniał, że czternasta emerytura jest kolejnym świadczeniem po trzynastkach, które będzie wypłacone w tym roku emerytom i rencistom. Zaznaczył, że trzynastą emeryturę otrzymają oni w kwietniu, a czternastą w listopadzie lub w grudniu.

Wskazał, że rozwiązanie to ma być zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Szwed przekazał, że uprawnionych do świadczenia jest ponad 9 mln osób. Wyjaśnił, że pełną czternastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę, a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

Poinformował, że kwota świadczenia po waloryzacji wyniesie 1250,88 zł. "Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ponad 7,9 mln osób, czyli prawie 94 proc. Można więc powiedzieć, że praktycznie wszystkie osoby uprawnione. Mechanizmem złotówka za złotówkę objętych jest 1,1 mln osób. Czyli łącznie ponad 9,1 mln osób skorzysta z czternastej emerytury" – podkreślił Szwed.

Dodał, że świadczenia nie otrzyma około 500 tys. osób, których emerytura wynosi ponad 4200 zł.

Wiceminister przekazał, że łączny koszt świadczenia wynosi 11,4 mld zł. "Jak dodamy do tego trzynastą emeryturę, to łączne środki na oba świadczenia wynoszą ponad 22 mld zł" – powiedział. Szwed zaznaczył, że dodatkowe świadczenie nie będzie podlegało potrąceniom i egzekucjom.

Senatorowie wyrażali wątpliwości dotyczące źródła finansowania czternastek. Podnosili, że pieniądze na wypłatę świadczenia powinny pochodzić z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak jest w ustawie – z Funduszu Solidarnościowego, który został stworzony w celu wsparcia osób z niepełnosprawnością.

"Nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o realizacje programów wsparcia osób niepełnosprawnych" – zapewnił Szwed.

W ubiegłym tygodniu senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zarekomendowała przyjęcie ustawy wraz z poprawkami. Zmiany zaproponowane przez senatorów opozycji zakładają inne źródło finansowania czternastek (zamiast Funduszu Solidarnościowego – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) oraz zniesienie progu dochodowego tak, aby świadczenie w pełnej wysokości mogli pobierać wszyscy emeryci i renciści.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.