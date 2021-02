Brak jednomyślności w tej kwestii pojawił się w trakcie rozpatrywania przez sądy licznych skarg składanych przez osoby, którym gmina odmówiła świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na to, że mają przyznaną emeryturę. Przy czym, o ile są one zgodne, że co do zasady ten fakt nie powinien uniemożliwiać im pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, to niektóre sądy zaczęły uznawać wiek opiekuna jako przesłankę wykluczającą możliwość uzyskania wsparcia za sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Jednak w tym roku zapadły kolejne wyroki, tym razem dla opiekunów korzystne, bo wskazujące, że jego przyznanie nie jest uzależnione od wieku.