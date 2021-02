O unieważnieniu uchwały przesądził inny zapis, w którym radni postanowili, że usprawiedliwiona nieobecność seniora w ośrodku wsparcia skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem opłaty za pobyt. Osoba korzystająca z placówki „Senior+” powinna jednak zgłosić swoją absencję co najmniej dwa dni wcześniej kierownikowi (chyba że nie jest to możliwe z przyczyn losowych), bo jeśli tego nie zrobi, należność nie zostanie obniżona. Organ nadzoru podkreślił, że gdyby przyjąć to, co postanowili radni, ośrodek wsparcia, który nie będzie świadczył usług na rzecz seniora, nadal pobierałby od niego opłatę. Taka regulacja narusza zasadę ekwiwalentności opłaty, nie ma bowiem podstawy do zobowiązywania osoby do ponoszenia odpłatności za usługi, które nie zostały jej udzielone.