Taką możliwość przewiduje program „Opieka 75+” na 2021 r. Chociaż świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalnych usług opiekuńczych należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, to nie wszędzie osoby niesamodzielne mogą z nich korzystać. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) od 2018 r. prowadzi program, który ma zwiększać dostępność do usług przez finansowe wsparcie samorządów w tym zakresie. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym roku o pieniądze mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie, które liczą do 60 tys. mieszkańców. Wsparciu podlega świadczenie usług wyłącznie dla osób w wieku 75+.