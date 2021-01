Obecnie zgodnie z jego zapisami pracownik starający się o pomoc indywidualną musi przedłożyć oryginalne dokumenty potwierdzające poniesienie przez niego określonych kosztów. ZPChr chciałby natomiast umożliwić osobom niepełnosprawnym składanie wniosków wraz z załącznikami w formie elektronicznej, za pośrednictwem udostępnionej przez siebie platformy. Ma jednak wątpliwości, czy takie rozwiązanie będzie prawidłowe. W szczególności dotyczą one tego, czy skany dokumentów potwierdzające poniesione przez podwładnego wydatki, np. skany faktur za leki lub wyroby medyczne, będą wystarczające do przyznania mu wsparcia, a potem udowodnienia organowi kontrolującemu, że pracodawca wydatkował środki ZFRON zgodnie z katalogiem przewidzianym w przepisach. Zakład postanowił więc wystąpić do PFRON w tej sprawie.