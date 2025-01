Firmy, które mają wysegregowane odpady budowlane i remontowe, muszą zapewnić dalsze ich zagospodarowanie. Ważne zmiany w przepisach weszły w życie od stycznia. Co się zmienia?

Od 1 stycznia 2025 r. odpady powstałe podczas budowy, remontów czy rozbiórek muszą być dzielone na co najmniej sześć podstawowych frakcji, tj.: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegły, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Taki obowiązek spoczywa zarówno na firmach budowlanych wytwarzających wspomniane odpady, jak i na tych, które odbierają je od osób prywatnych przeprowadzających remonty.

Jak segregować odpady budowlane?

Firmy, które mają wysegregowane odpady budowlane i remontowe, muszą zapewnić dalsze ich zagospodarowanie. To wymóg zapisany w ustawie z 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1834). Zgodnie z przepisami tej nowelizacji segregacja może być przeprowadzona na miejscu budowy lub rozbiórki. Jednak nie jest to obligatoryjne. Zarówno wytwórca odpadów budowlanych i remontowych, jak i następny ich posiadacz mogą zlecić segregację innemu, uprawnionemu podmiotowi. Muszą wówczas zawrzeć umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w której określą dalsze zagospodarowanie wysegregowanych odpadów.

Kto ponosi odpowiedzialność za segregację odpadów budowlanych?

W takiej sytuacji odpowiedzialność za segregację ww. odpadów ponoszą solidarnie: wytwórca odpadów (co do zasady jest nim firma, która świadczy usługę budowlano-remontową, a nie podmiot, który ją zlecił), następny posiadacz odpadów oraz podmiot, któremu zlecono ich segregację. Ważne jest jednak to, że osoby prywatne remontujące swoje mieszkanie lub dom albo inny lokal – choć są wytwórcami odpadów budowlano-remontowych – są zwolnione z obowiązku ich segregacji. Obowiązek podziału odpadów na odpowiednie frakcje ciąży więc na firmie, której taki wytwórca przekaże je po remoncie czy budowie. Ona zresztą również może zlecić odpowiednią segregację tych odpadów wyspecjalizowanemu podmiotowi, po wcześniejszym zawarciu pisemnej umowy w tej sprawie.

Ważne! Za niezapewnienie wy segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych wbrew obowiązującym przepisom wytwórcy odpadów i następnemu ich posiadaczowi grozi kara pieniężna w wysokości od 1 tys. do 1 mln zł.

Kiedy można się uwolnić od obowiązku segregacji odpadów budowlanych?

Tylko w wyjątkowych przypadkach można się uwolnić od obowiązku podziału odpadów budowlanych i remontowych na odpowiednie frakcje. Chodzi o sytuacje, gdy wysegregowanie odpadów jest technologicznie niemożliwe lub gdy brak takiej segregacji pozwala na przygotowanie odpadów do ponownego użycia, recykling lub inny odzysk.

Zmiany dotyczące odpadów budowlanych wpłyną również na obowiązki związane z bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przedsiębiorcy muszą zaktualizować prowadzone ewidencje, aby uwzględnić nowe wymogi, w tym choćby w zakresie rodzajów odpadów wytwarzanych. Niezależnie od skali prowadzonej działalności poprawna rejestracja i prowadzenie dokumentacji w BDO są kluczowe dla uniknięcia sankcji. ©℗