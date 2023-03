Prace nad projektem wprowadzającym system kaucyjny są zaawansowane, projekt zostanie wkrótce przyjęty przez Radę Ministrów, zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Prace są zaawansowane. Zakończyliśmy w parlamencie pracę nad systemem dot. plastiku jednorazowego użytku. Teraz Czas na system kaucyjny, który uzupełni to rozwiązanie. Przed nami Rada Ministrów, wierzę, że wkrótce przyjmiemy to rozwiązanie" - powiedziała Moskwa w Radiu Zet.

Reklama

Pytana czy jest to kwestia "tygodni, miesięcy", powiedziała: "mamy kilka ważnych legislacji jeszcze; myślę, że w stosownym czasie ten dokument się pojawi". "My jesteśmy gotowi jako ministerstwo" - dodała.

Minister podkreśliła, że system będzie wdrażany z półtorarocznym odroczeniem.

Reklama

"To zobowiązanie dla sklepów wielkopowierzchniowych do przyjmowania butelek, przede wszystkim PET. My nie narzucamy, jaki to ma być system - automat czy przyjęcie [kaucji] w kasie" - dodała Moskwa.

Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 l.

Zgodnie z obecną wersją projektu, obowiązek odbioru pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji dotyczyć ma jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2.

(ISBnews)