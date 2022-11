Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, której otrzymanie jest niezbędne w działalności wielu przedsiębiorstw. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 389 i 390 prawa wodnego jest ono konieczne np. wtedy, gdy zamierzamy odprowadzać ścieki (choćby oczyszczone) do wód lub do ziemi albo wody opadowe lub roztopowe do systemów kanalizacji, bądź w przypadku, gdy planujemy budowę kanałów, rowów, wylotów urządzeń kanalizacyjnych czy stawów. O pozwolenie należy się również postarać przed uzyskaniem decyzji o: pozwoleniu na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Wymienione przykłady to zaledwie ułamek przypadków, w których trzeba ubiegać się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Pełny katalog jest zawarty w prawie wodnym.