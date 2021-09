Prezes RECAL zwraca uwagę, że obecnie w Polsce poziom recyklingu odpadów z aluminium przekracza 80 proc., co oznacza, że znacząco przewyższa wymagania unijne w tym zakresie. Jak przypomina, znowelizowana dyrektywa europejska w sprawie odpadów jasno określa cele dla poszczególnych opakowań do 2025 r. oraz do 2030 r. i dla aluminium jest to odpowiednio – 50 proc. i 60 proc.