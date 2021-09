Projekt przyjęty przez rząd ma przede wszystkim dostosować prawo krajowe do zapisów unijnych aktów prawnych. Znalazło się w nim sporo doprecyzowań technicznych. Szczegółowo określone zostanie m.in., czym są odpady inne niż niebezpieczne, budowlane i z żywności. Co trzeba podkreślić, do regulacji odnoszących się do odpadów budowlanych będą musiały się zastosować nie tylko duże firmy, ale również osoby dokonujące drobnych remontów, np. w domach jednorodzinnych.