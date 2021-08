Stowarzyszenie „Polski Recykling”, jako organizacja zrzeszająca przedstawicieli polskich firm z obszaru gospodarki odpadami , od lat domaga się zmiany krajowego systemu ROP. Luka inwestycyjna w branży odpadowej wynosi obecnie 9 mld zł i nadal się powiększa. Od 2018 r. prawie 30 proc. zakładów recyklingu zostało zmuszonych do zamknięcia działalności. W tym samym czasie opłata wnoszona do systemu przez wprowadzających produkty w opakowaniach w Polsce była najniższa w Europie.

W efekcie od 20 lat w naszym kraju obowiązuje dysfunkcyjny system gospodarki odpadami opakowaniowymi. Są one wszędzie – w lasach, w parkach, na polach – tylko nie tam, gdzie ich potrzeba. W zakładach recyklingu ich brakuje. Obecny system doprowadził do zapaści wiele firm rodzinnych, co jednocześnie skutkuje wzrostem cen odbioru odpadów od mieszkańców gmin.

Nasze uwagi przekazaliśmy już do resortu klimatu. Przede wszystkim proponujemy rozszerzenie zapisu, zgodnie z którym 80 proc. strumienia środków ma trafiać do gmin – w obecnej wersji nie uwzględnia on finansowania z tych pieniędzy recyklingu odpadów. Tymczasem wsparcie finansowe przetwarzania odpadów z gospodarstw domowych jest niezbędne, jeżeli chcemy osiągnąć wymagane poziomy recyklingu. Skutkiem przyjęcia przepisu w proponowanej wersji byłoby zatem faworyzowanie recyklingu odpadów przemysłowych.

Dlatego też niezbędne jest m.in. podniesienie maksymalnej stawki opłaty opakowaniowej z 2 do 4 zł za kilogram i sprawiedliwe rozdysponowanie tych pieniędzy. Postulujemy również o nadanie organizacjom odpowiedzialności producentów statusu spółek akcyjnych non profit oraz wprowadzenie obowiązku wydatkowania przez te organizacje co najmniej 98 proc. środków z wynagrodzeń na działania związane z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi. Przypomnijmy, że obecnie w projekcie jest 95 proc.

A jakie argumenty stoją za podniesieniem – z 95 proc. do 98 proc. – limitu środków z wynagrodzeń OOP, które mają one przekazywać na działania związane z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi?

Organizacje odpowiedzialności producentów mają działać na rzecz wprowadzających, w ich interesie. Z tego, co pamiętam, samo środowisko wprowadzających postulowało, aby organizacje pośredniczące w potwierdzaniu recyklingu działały w formule non for profit. My popieramy takie rozwiązanie. Biorąc pod uwagę stale wzrastające wpływy z tytułu wynagrodzeń w kolejnych latach funkcjonowania systemu, 5 proc. zagwarantowane organizacjom odpowiedzialności producentów na samą ich działalność będzie olbrzymią kwotą, która nie będzie miała uzasadnienia w rzeczywistych kosztach ich funkcjonowania.