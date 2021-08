Projektowane zmiany, opracowane przez ministerstwo klimatu, wprowadzają do polskiego prawa obowiązek przekazywania do Komisji Europejskiej również danych o zakładach, które w danym roku sprawozdawczym nie stwierdziły przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń, a jedynie prowadziły co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku do rozporządzenia 166/2006.

Nowy obowiązek będzie polegać na jednokrotnym przekazaniu danych identyfikacyjnych zakładu, niezależnie od tego, czy prowadzący instalacje stwierdzili przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Jednocześnie zmiany mają podzielić dane, niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ) na dwie części, czyli sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów oraz dane niezbędne do identyfikacji zakładu, na terenie którego instalacja jest prowadzona.

Regulacje europejskiej, które wprowadzać ma projekt szczegółowo precyzują substancje, których emisje należy raportować. Ich lista liczy 91 pozycji, poczynając od CO2, metanu, tlenków azotu, siarki itd.

Sprecyzowane zostały również instalacje, objęte obowiązkami raportowania. W sektorze energetycznym to elektrociepłownie i inne instalacje do spalania paliw o mocy powyżej 50 MW, rafinerie ropy naftowej i gazu, Instalacje do zgazowania i upłynniania węgla, piece koksownicze, instalacje do wytwarzania produktów węglowych i bezdymnego paliwa stałego bez względu na wielkość produkcji, młyny węglowe o zdolności produkcyjnej powyżej 1 tony na godzinę.

W obszarze przemysłu metalowego obowiązkami będą objęte instalacje do prażenia lub spiekania rud metali, instalacje do produkcji surówki lub stali o zdolności powyżej 2,5 tony na godzinę, walcownie powyżej 20 ton na godzinę, kuźnie z mocą cieplną powyżej 20 MW i energią młota powyżej 50 kJ, instalacje do nakładania powłok ochronnych powyżej 2 ton wsadu na godzinę, odlewnie metali żelaznych powyżej 20 ton na godzinę, czy instalacje obróbki elektrochemicznej i chemicznej z wannami powyżej 30 m sześc.

W obszarze przemysłu wydobywczego raportować mają górnictwo głębinowe bez względu na rozmiar działalności, górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy powyżej 25 ha, instalacje do produkcji cementu powyżej 500 ton na dobę w piecach obrotowych, a 50 ton w innych picach, wytwórnie wapna, azbestu i wyrobów z azbestem, instalacje produkujące szkło i włókna mineralne powyżej 20 ton na dobę, wytwórnie produktów ceramicznych, np. cegieł, dachówek z produkcją powyżej 75 ton na dobę.

Objętych będzie również szereg instalacji chemicznych, produkujących wskazane związki organiczne i nieorganiczne bez względu na wielkość produkcji, produkcja nawozów, środków ochrony roślin, produktów farmaceutycznych, materiałów wybuchowych.

Na liście jest także gospodarka odpadami i ściekami, odzysk lub unieszkodliwianie materiałów niebezpiecznych powyżej 10 ton na dobę, spalarnie odpadów powyżej 3 ton na dobę, instalacje utylizacji padliny i odpadów zwierzęcych powyżej 10 ton na dobę, produkcja papieru, intensywna hodowla i akwakultura, mleczarnie, garbarnie, itd.