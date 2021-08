Brytyjsko-amerykański (urodzony w afrykańskim Eswatini) antropolog Jason Hickel napisał książkę zachwalającą postwzrost (degrowth) – to postulat, by w sposób świadomy i skoordynowany odejść od dyktatu wzrostu gospodarczego. Nie będzie to zadanie łatwe. Na przykład z tego powodu, że wyrażany w ujęciu rocznego przyrostu ilości wyprodukowanych w gospodarce dóbr i świadczonych usług wskaźnik stał się fetyszem: jeśli jest wzrost PKB , to znak, iż gospodarka się rozwija, a ludziom żyje się dostatniej. W warunkach współczesnych medialnych demokracji to, że jakaś ekonomia urosła lub nie, decyduje często o być albo nie być rządu, a co za tym idzie – o losach społeczeństw.