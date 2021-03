Horyzont myślenia o planowanych przedsięwzięciach wykracza poza spalarnie, o których zwykle jest najgłośniej. Jednak samorządy nie zapominają o nich i wkrótce mają pojawić się kolejne instalacje (m.in. w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie). Nowe zasady obliczania poziomów recyklingu obowiązujące w Unii Europejskiej i rosnące wymagania dotyczące selektywnej zbiórki (patrz infografika) sprawiają, że miasta chcą mieć w pobliżu kompostownie, biogazownie, centra recyklignu, a mieszkańcom umożliwić bezproblemowy dostęp do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), do których nie tylko oddadzą pojemniki po farbach czy baterie, ale będą mogli tam naprawić zużyty sprzęt. Samorządowcy podkreślają jednak, że gminy same wszystkich problemów nie rozwiążą.