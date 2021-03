"Potwierdzamy, że zawiadomienie Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wpłynęło dzisiaj do UOKiK. Decyzję o dalszych krokach podejmiemy po analizie dokumentów" - napisał Urząd w odpowiedzi na pytania PAP.

Chodzi o zawiadomienie Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów korzystających z węgla typu „ekogroszek”. Według komunikatu Fundacji na ten temat, Fundacja oczekuje, iż UOKiK doprowadzi do wyeliminowania nieuczciwej praktyki greenwashingu. Tzw. "greenwashing" to przekaz marketingowy bazujący na fałszywych lub wprowadzających w błąd deklaracjach, że dany produkt lub usługa są korzystne dla środowiska lub przynajmniej mu nie szkodzą.

"W związku z brakiem podjęcia czynności wyjaśniających przez UOKiK po tym, jak w styczniu b.r. Fundacja ClientEarth przekazała do Urzędu kopie listów wysłanych do wiodących producentów +ekogroszku+, w których wezwała do zaprzestania stosowania przez nich praktyki greenwashingu, organizacja zdecydowała się podjąć działania prawne i złożyć do UOKiK formalne zawiadomienie dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów" - napisała Fundacja.

Jak podano, pełnomocnicy Fundacji przekazali do UOKiK pakiet dokumentów dowodowych, m.in. wyniki analizy naukowców z Politechniki Warszawskiej, które jednoznacznie wskazują, że „ekogroszki” emitują ponadnormatywne ilości szkodliwych dla zdrowia pyłów. W zawiadomieniu znalazły się też wizerunki opakowań „ekogroszku” zawierające motywy roślinne, a także wyniki badania opinii publicznej zrealizowanego przez Kantar, które potwierdza, że znaczna część konsumentów i konsumentek ulega wprowadzającym w błąd przekazom marketingowym branży węglowej.

W ocenie Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, z materiałów, które przekazano Urzędowi jasno wynika, że greenwashing praktykowany przez branżę węglową ma charakter powszechny i godzi w zbiorowe interesy konsumentów.

W piśmie skierowanym do UOKiK-u Fundacja zawarła cztery główne postulaty: zaprzestanie stosowania określenia „ekogroszek”, które może powodować u konsumentów mylne przekonanie o rzekomych ekologicznych cechach produktu, usunięcie reklam „ekogroszku”, które mogą sugerować przyjazność tego produktu dla środowiska, zakaz sprzedaży „ekogroszku” w opakowaniach, które wykorzystują motywy przyrodnicze np. liście, drzewa, zwierzęta czy w sugestywny sposób posługują się kolorem zielonym oraz usunięcie ze stron internetowych producentów informacji, które mogą sugerować ekologiczny charakter „ekogroszku”.

Fundacja powołuje się też na analizę naukową przeprowadzonej na jej zlecenie przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Wynika z niej m.in. że „ekogroszki” emitują znaczne ilości pyłów (nawet czterdziestokrotnie więcej niż dopuszcza norma). Z kolei na początku lutego Fundacja opublikowała wyniki badania opinii publicznej, z którego wynika, że pro-ekologiczny przekaz branży węglowej trafia na podatny grunt u osób korzystających z kotłów węglowych, co może wprowadzać ich w błąd.