Wzrost zainteresowania nie dziwi. Zwłaszcza że początkowo gminy (które zostały zaproszone do programu już w lipcu 2019 r.) nie mogły liczyć na żadne wsparcie. Porozumienia zakładały obowiązek przygotowania stanowiska komputerowego, wysłania pracownika na szkolenie i oddelegowanie go do pomocy mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków i do ich wstępnej oceny – wszystko w ramach własnych zasobów. W ubiegłym roku gminy mogły otrzymać 100 zł za wniosek, ale tylko przy podwyższonym poziomie dofinansowania . Obecnie samorządy, które będą pomagać mieszkańcom, za każdy złożony wniosek o wymianę źródła ogrzewania otrzymają 150 zł (przy podwyższonym poziomie dofinansowania) lub 50 zł (przy podstawowym poziomie). 30 tys. zł wyniesie wsparcie na utworzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i jego finansowanie (ma być ono kontynuowane w kolejnych latach). Z kolei 16 mln zł ma zostać podzielone między te gminy, które będą najbardziej zaangażowane w realizację programu, co znajdzie odzwierciedlenie w liczbie wniosków złożonych przez mieszkańców.