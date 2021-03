Ekologia w biznesie

ON AIR to cykl autorskich podcastów stworzony przez firmę energetyczną innogy, skoncentrowany na tematach związanych z działalnością biznesu na rzecz środowiska i klimatu.

- Każdy odcinek podcastu jest dedykowany innej branży – opowiada Joanna Waszak, Kierownik komunikacji marketingowej w innogy Polska, autorka i prowadząca podcast innogy ON AIR. – Wraz z moimi gośćmi porozmawiamy o wyzwaniach, trendach i proekologicznych rozwiązaniach. Poszukamy też wspólnie odpowiedzi na trudne pytania. Czy przemysł może być przyjazny środowisku? Czy budynki ekologiczne to już standard? Jak zmieniać poszczególne elementy w łańcuchu dostaw, by sprostać wyzwaniom klimatycznym? Czy strategia zrównoważonego rozwoju może być ekonomicznie opłacalna? - dodaje.

Gośćmi pierwszego odcinka innogy ON AIR są: Iwona Jacaszek-Pruś, Dyrektor ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej oraz Sebastian Zientara, Menedżer ds. efektywności energetycznej w innogy Polska Solutions. Eksperci rozmawiają o tym, jak uczynić przemysł bardziej ekologicznym, co zrobić, aby skierować branżę produkcyjną w stronę zeroemisyjności, gdzie szukać motywacji do zmian i dlaczego inwestycje proekologiczne należy rozpatrywać w kategorii długofalowego zwrotu.

Co by było, gdyby energia była za 0 zł

Zobowiązania prawne, etyka, presja społeczna. Jakie są czynniki motywujące firmy do kreowania strategii proekologicznych i dokonywania inwestycji zmniejszających negatywny wpływ na środowisko, takich, jak zwiększanie efektywności energetycznej?

Duża część motywacji jest wywoływana przez czynniki kosztotwórcze. Im droższa energia, tym częściej rynek szuka alternatywnych rozwiązań. Ceny wpłyną na to, że podaż na rynku efektywności energetycznej wzrośnie, a ta sytuacja przyspiesza osiągnięcie założonych celów klimatycznych.

– Firmy poprzez swoje inwestycje proekologiczne mają wpływ na cały rynek – tłumaczy Sebastian Zientara, Menedżer ds. efektywności energetycznej w innogy Polska Solutions. – Ktoś, kto ma długoterminową strategię inwestycji w działania prośrodowiskowe prawdopodobnie jest w stanie przewidzieć swoje koszty, uniknąć ryzyk i dzięki temu staje się bardziej konkurencyjny na rynku. Wiele firm z którymi współpracujemy, realizuje inwestycje zwiększające efektywność energetyczną, ponieważ dostawcy zaczynają je wymuszać. Być może w innym przypadku wcale by ich nie dokonywały.

Inwestycje proekologiczne stabilizują działalność biznesową

Inwestycje proekologiczne naturalnie wiążą się z wydatkami. Istotne jest jednak, by spojrzeć na nie jak na zwrot kosztów rozłożony w czasie. W szerszej perspektywie pozwalają one bowiem uniknąć ogromnych wydatków, które firma poniosłaby np. polegając tylko na energii ze źródeł konwencjonalnych, której cena wciąż rośnie.

- Kolejną kwestią motywacji firm do proekologicznych inwestycji jest przewidywalność – mówi Iwona Jacaszek-Pruś, Dyrektor ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej. – Na przykładzie naszego 10 letniego kontraktu z firmą innogy na dostawę zielonej energii, z jednej strony my mamy gwarancję stabilności cen przez długi okres działalności, z drugiej strony dzięki naszej inwestycji firma energetyczna będzie dokonywać inwestycji w obszarze zielonej energetyki. Dzięki takim kontraktom inwestycje napędzają się wzajemnie i zyskują nie tylko inwestorzy, ale również środowisko.

– Dzisiaj inwestorzy wyceniając wartość spółki biorą pod uwagę nie tylko ich wyniki ekonomiczne, ale również działanie pozafinansowe związane z wpływem na środowisko – wskazuje Iwona Jacaszek-Pruś. Negatywny wpływ na środowisko wiąże się z ograniczaniem dostępności do podstawowych surowców produkcyjnych, takich jak np. woda. Nie będzie zatem opłacalne inwestowanie w firmę, która za kilka lat może mieć problem z efektywnym utrzymaniem działalności. Firmy muszą więc myśleć długofalowo o zabezpieczaniu swojego funkcjonowania.

