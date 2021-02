Czy słusznie? Nie do końca, co dobrze ilustruje przykład Teksasu. Reaktory atomowe, bloki węglowe i gazowe nie uratowały tam stabilności systemu – też trzeba było je wyłączyć, tylko nieco później od turbin wiatrowych. A w Europie, jak do tej pory, nie widać wyraźnej korelacji między udziałem OZE w miksie a częstotliwością blackoutów. Niemcy czy Szwecja, krytykowane za niezrównoważony model transformacji energetycznej i przedwczesne wygaszanie atomu, doświadczały w ostatnich latach zakłóceń w dostawach energii najrzadziej w UE . – Szwecja jest na co dzień eksporterem energii. Poważnie zagrożona blackoutami jest za to Polska – w dużej mierze ze względu na stan połączeń energetycznych oraz obecność licznych wąskich gardeł – obszarów, które połączone są z siecią tylko jedną linią. Także w przypadku Szwecji zagrożenia dla stabilności wiążą się raczej ze strukturą sieci niż z rolą OZE – mówi DGP Kacper Szulecki z Uniwersytetu w Oslo. Przypomina też w tym kontekście wydarzenia sprzed kilkunastu lat, kiedy część polskiego wybrzeża uratowała przed odcięciem od prądu farma wiatrowa na wyspie Wolin.