Jeśli utrzymana zostałaby dzisiejsza polityka , całkowite emisje wzrosną w Indiach w najbliższych dekadach o 50 proc. Jak ocenia agencja, to dość, by całkowicie zniwelować klimatyczne skutki cięć emisji obiecywanych w tym czasie przez Europę. Choć biorąc pod uwagę ludnościowy potencjał Indii, jej emisje mimo to będą poniżej globalnej średniej, powoduje to, że rośnie presja na Nowe Delhi, by przyspieszało swoją transformację. Według MAE kombinacja rozwiązań zmierzających do wygaszenia węgla, ekspansji energii słonecznej, technologii wodorowych oraz wychwytu CO2 mogłaby umożliwić osiągnięcie przez ten kraj zeroemisyjności netto w okolicach połowy lat 60. Jak wskazuje portal Carbon Brief, gdyby Indie przyjęły taki cel, oznaczałoby to, że na drogę do neutralności klimatycznej weszły kraje zamieszkiwane przez ponad połowę światowej populacji i odpowiadające za ok. 70 proc. emisji dwutlenku węgla. Eksperci uważają jednak, że zadeklarowanie przez Indie takiego celu jest mało prawdopodobne, a priorytetem dla władz w Nowym Delhi pozostanie na razie wzrost gospodarczy. W bliższej perspektywie w grę wchodzi jednak ograniczenie zużycia węgla.