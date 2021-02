Do rozpoczęcia formalnej części międzyrządowych negocjacji przed przesuniętym na listopad COP26 wezwał sekretarz generalny ONZ António Guterres. Jak podkreślił, ze względu na utrudnienia związane z pandemią znaczna ich część, zwłaszcza na etapie wstępnych przygotowań, powinna odbywać się zdalnie. – Nie możemy pozwolić, by pandemia powstrzymała nas przed wspólną pracą na tym kluczowym odcinku drogi do Glasgow – powiedział.

Przebieg tej części przygotowań ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu szczytu, więc plany ich przeniesienia do świata wirtualnego budzą obawy. Szczególnie zaniepokojone są kraje rozwijające się, dla których formuła online może być trudniejsza ze względów technicznych – jakość połączenia czy program nieprzystosowany do lokalnej strefy czasowej. Guterres przekonuje jednak, że transparentność i inkluzywny charakter negocjacji nie ucierpią na ich zdalnej formule, w czym mieliby pomóc oddelegowani do tego urzędnicy ONZ w poszczególnych krajach, a także sieć regionalnych ośrodków dysponujących najwyższej jakości łączem internetowym. Część ekspertów podnosi również, że rozmowy online mogą w znacznej mierze wykluczyć z udziału w przygotowaniach do konferencji przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. ONZ i prezydencja szczytu są jednak zdeterminowani, obawiając się, że niepodjęcie tej decyzji będzie grozić kolejnym przesunięciem COP26. Na wirtualny charakter formalnych negocjacji musi się zgodzić biuro konwencji klimatycznej składające z przedstawicieli grup regionalnych, a tam większość stanowią kraje rozwijające się. Najbliższe posiedzenie zespołu planowane jest pod koniec miesiąca. W międzyczasie rozmowy z krajami prowadzi Alok Sharma, nominowany przez brytyjską prezydencję na przewodniczącego szczytu. Sama listopadowa konferencja wciąż planowana jest w formule „na żywo”.

Nieformalne rozmowy o spełnieniu celów porozumienia paryskiego trwają od ponad roku. W aspekcie formalnym procesu negocjacyjnego nic nie wydarzyło się jednak od zakończonego fiaskiem szczytu w Madrycie w 2019 r. Ze względu na COVID-19 spotkania przygotowawcze do COP26 były już dwukrotnie przekładane. Od czasu odwołania rozmów zaplanowanych na październik ub.r. nie udało się uzgodnić nowego terminu. Tymczasem doświadczenie pokazuje, że czas trwania przygotowań do szczytu ma bezpośrednie przełożenie na jego owoce. Jak zauważają komentatorzy, największy sukces procesu klimatycznego, czyli porozumienie paryskie, został przyjęty po negocjacjach trwających aż półtora roku.

Jednym z głównych tematów na agendzie rozmów są – nierozstrzygnięte na konferencji klimatycznej w Madrycie sprzed dwóch lat – zasady działania globalnego rynku emisji. To on ma być jednym z głównych narzędzi transformacji na skalę światową. Kolejnym ważnym obszarem negocjacji będzie rozkład obciążeń, jeśli chodzi o finansowanie działań na rzecz klimatu. Sferą, która zdecyduje o sukcesie szczytu, będzie również podnoszenie krajowych ambicji co do cięcia emisji w perspektywie 2030 r. Nowe deklaracje mają wprowadzić świat na ścieżkę do neutralności klimatycznej w perspektywie półwiecza i osiągnięcia celów z Paryża. Zgodnie z porozumieniem uaktualnione cele miały zostać przedstawione do końca 2020 r., jednak w związku z przesunięciem szczytu oczekuje się, że znaczna część krajów zgłosi je w najbliższych miesiącach.