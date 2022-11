Artur Czepczyński podczas Gali Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości mówił też o edukacji z zakresu empatii. Czym jest empatia? - Dla mnie ta kompetencja nigdy nie była obca, wiedziałem, że mam być dobrym człowiekiem. Ale nikt mi nie powiedział, że mogę na swojej drodze spotkać osobę niepełnosprawną. I co wtedy... Czy jeśli ona jest na wózku powinienem stać, czy przykucnąć.

Czy osobie niewidzącej mogę powiedzieć "do widzenia"? To się wydają rzeczy proste, ale trzeba je znać. Pewien elementarz zwrotów w sferze niepełnosprawności trzeba przekazywać dzieciom i robią to nauczyciele.