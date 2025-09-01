Zaświadczenie o niekaralności obowiązkowe dla rodziców na wycieczkach szkolnych

Na uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2025/2026 w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że rodzice towarzyszący dzieciom podczas wycieczek szkolnych powinni posiadać przy sobie zaświadczenie o niekaralności. Szefowa MEN wyraziła nadzieję, że wkrótce go będzie można łatwo pobrać za pośrednictwem aplikacji mObywatel, o co – jak przyznała - prosiła już ministra cyfryzacji.

Nowacka: nie zawsze zaświadczenie o niekaralności jest potrzebne

Podkreśliła, że nie zawsze taki dokument jest potrzebny. Obowiązek ten powstaje przede wszystkim wtedy, gdy ktoś przychodzi do szkoły – przykładowo opowiedzieć o swojej pracy. Szefowa MEN zwróciła uwagę, że jeśli lekcje odbywają się z nauczycielem i jest on w sali, takie zaświadczenie nie jest obowiązkowe. Dodała, że „inną sprawą jest kwestia udziału w wycieczkach”. W takich przypadkach zaświadczenie i tak byłyby potrzebne. Równocześnie jako nadmiarowy, oceniła przepis nakazujący okazywanie zaświadczeń o niekaralności wszystkim pracownikom, np. hotelu, w którym odbywają się praktyki dla młodzieży.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował zmiany w Lex Kamilek

Podczas rozmowy z dziennikarzami, Barbara Nowacka odniosła się do weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec nowelizacji tzw. ustawy „Lex Kamilek”, zakładającej m.in. uproszczenie procedury weryfikacji karalności rodziców i opiekunów. Nowela przewidywała m.in., że szkoły nie będą wymagały od rodziców i opiekunów zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, a jedynie oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jak przyznała szefowa MEN, „szkoda, że prezydent zawetował ustawę, którą próbowaliśmy naprawić”.

Projekt budził kontrowersje już na etapie prac parlamentarnych. Negatywną opinię przedstawiła m.in. Rzeczniczka Praw Dziecka, wskazując na ryzyko obniżenia poziomu ochrony dzieci.