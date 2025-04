Przypomnijmy, ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym Rzeczypospolitej Polskiej, nad którą pracuje Senat, zakłada wprowadzenie zmian w ustawie z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571 ze zm.). Polegają one na dodaniu przepisów określających warunki rekrutacji cudzoziemców na studia. Przewidują w szczególności nałożenie na uczelnie obowiązku weryfikacji znajomości przez zagranicznego kandydata języka polskiego albo obcego, w którym odbywa się kształcenie na studiach na określonym kierunku czy profilu kształcenia. Poziom biegłości językowej będzie musiał być nie niższy niż B2.

Zaostrzenie przepisów to efekt afery wizowej. Okazywało się bowiem, że dotychczas szkoły wyższe przyjmowały obcokrajowców bez wystarczającego sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności językowych (pisaliśmy o tym m.in. w: „Afera wizowa na uczelniach”, DGP nr 92/2024). To ma się zmienić. Weryfikacja znajomości języka, w którym odbywa się kształcenie na studiach, ma być dokonywana na podstawie dokumentów przedłożonych przez cudzoziemca w procesie rekrutacji. W związku z tym projektowany przepis ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce upoważnia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów dokumentów poświadczających biegłość językową. Zostaną one wskazane w załącznikach – nr 1 w przypadku znajomości języka polskiego oraz nr 2 odnośnie do języka obcego.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2025 r. ©℗