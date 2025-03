Powszechne katechezy w parafiach ruszą od września 2026 r. - powiedział PAP przewodniczący Zespołu Roboczego KEP ds. Katechezy Parafialnej bp Artur Ważny. Przyznał, że impulsem do przyspieszenia prac nad odnową katechezy parafialnej były decyzje MEN ws. organizacji lekcji religii w szkole.

Podczas 400. Zebrania Plenarnego KEP, które obradowało w Warszawie w dniach 12-14 marca, biskupi zdecydowali o powołaniu Zespołu Roboczego ds. Katechezy Parafialnej. Jego przewodniczącym został biskup sosnowiecki Artur Ważny.

W kościołach ruszą katechezy

W rozmowie z PAP hierarcha zaznaczył, że do tej pory katecheza parafialna była w różnym stopniu realizowana w parafiach i obejmowała m.in. przygotowanie rodziców i rodziców chrzestnych do chrztu ich dzieci, przygotowanie dzieci do przyjęcia I Komunii Świętej oraz młodzieży do sakramentu bierzmowaniem. Jednak zdaniem bp. Ważnego obecne konteksty społeczno-kulturowe i związane z nimi wyzwania wymagają przemyślenia jej dotychczasowego kształtu i "tchnienia nowego ducha".

Poinformował, że do zespołu powołani zostali katechetycy, pastoraliści, liturgiści, dogmatycy, bibliści oraz osoby zaangażowane na co dzień w działalność duszpastersko-ewangelizacyjną. Dodał, że ich zadania będą się koncentrować w wypracowaniu ogólnych zasad dotyczących treści, metod i form realizacji katechezy parafialnej.

"Na tym etapie dyskutujemy o pięciu typach katechezy parafialnej: chrzcielnej, przygotowującej rodziców i dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, przed bierzmowaniem i ewangelizacyjnej. Ważnym elementem każdej katechezy ma być głoszenie kerygmatu i inspirowanie się katechumenatem realizowanym w starożytności chrześcijańskiej" - powiedział.

Zaznaczył, że katechezy skierowane będą nie tylko do dzieci i młodzieży, lecz wszyscy członkowie Kościoła bez względu na wiek.

Odpowiedź na zmniejszenie liczby godzin religii w szkole?

Zapytany, czy katechezy w parafii mają zastąpić lekcje religii w szkole po tym, jak resort edukacji zapowiedział zmniejszenie ich liczby o połowę, bp Ważny przyznał, że zmiany w organizacji lekcji religii w szkole, które są realizowane – w ocenie hierarchy - "niezgodnie z obowiązującym prawem", dostarczyły impulsu do naszych prac.

"Podejmowaliśmy już wcześniej różne prace związane z koniecznością odnowy i nadawania nowego kształtu katechezom parafialnym, ale teraz one znacznie przyspieszyły" - stwierdził.

Jednocześnie zastrzegł, że katechezy nie będą zwykłą kopią lekcji religii. "Głównym celem lekcji religii w szkole jest przekaz wiedzy religijnej i dostarczenie porządku aksjologicznego. Z kolei katecheza parafialna pogłębia formację wiążąc wychowanie z życiem sakramentalnym. Obok nauczania i wychowania jedynie w parafii może być realizowana trzecia funkcja katechezy, którą jest chrześcijańskie wtajemniczenie. Parafia jest wspólnotą wiary, a przynależność do niej już jest swoistą deklaracją pójścia za Chrystusem" - wyjaśnił bp Ważny.

Kto poprowadzi katechezy?

Biskup sosnowiecki poinformował, że katechezy parafialne prowadzić będą nie tylko księża i nauczyciele religii, ale też przez odpowiednio do tego przygotowane osoby świeckie. Przypomniał, że w wielu diecezjach funkcjonują szkoły katechistów. Należy też wspomnieć o Szkole Katechistów prowadzonej na UKSW czy w diecezji kieleckiej oraz Studium Parafialnej Aktywności w Tarnowie.

"KEP kończy już prace nad zasadami formacji i wprowadzanie w życie Kościoła w Polsce posługi katechistów parafialnych. Sposób prowadzenia będzie różnorodny – stosownie do odbiorców i założeń spotkań. W każdym przypadku prowadzący będą musieli wykazać się kompetencjami w różnych obszarach. Przede wszystkim będą świadkami, bo to ich potrzebuje dzisiejszy człowiek" - zaznaczył.

Bp Ważny poinformował, że katechezy w parafiach mają się rozpocząć powszechnie od września 2026 roku. Dodał, że w tym samym momencie zostanie wprowadzone w życie Nowe Dyrektorium Katechetyczne dla Kościoła w Polsce oraz nowa podstawa programowej dla lekcji religii.

W obecnym stanie prawnym zajęcia z religii lub z etyki nie są obowiązkowe - organizowane są na wniosek rodziców. Uczeń może chodzić na lekcje religii lub etyki, na oba zajęcia lub na żadne z nich. Tygodniowy wymiar lekcji religii to dwie godziny w tygodniu, etyki - jedna. Od 1 września 2025 r. - zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji - wymiar lekcji etyki i religii ma być ujednolicony i ma wynosić jedną godzinę w tygodniu. M.in. ta zmiana spotkała się z krytyką ze strony przedstawicieli Kościoła i środowisk katolickich.

Iwona Żurek (PAP)

iżu/ jann/ mhr/