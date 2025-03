Wśród uczniów podczas spotkania z ministrą edukacji pojawiły się pytania dot. lekcji religii. Pytali, czy oceny z tego przedmiotu są w ogóle konieczne, skoro nie wliczają się do średniej, a także, czy w obecnych czasach, gdy społeczeństwo jest mocno zróżnicowane, religii nie powinno zastąpić religioznawstwo. – Dlaczego nie zrezygnować z religii? Konkordat nas do tego zobowiązuje – odpowiedziała.

W poniedziałek szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej spotkała się z młodzieżą w Pałacu Młodzieży w Katowicach podczas 11. Okrągłego Stołu Uczniowskiego. Wiele pytań zadawanych przez uczniów dotyczyło bezpieczeństwa i funkcjonowania klas mundurowych.

Zmiany w lekcjach religii

Wśród uczniów powtarzały się także pytania dot. lekcji religii. Pytali, czy oceny z tego przedmiotu są w ogóle konieczne, skoro nie wliczają się do średniej, a także, czy w obecnych czasach, gdy społeczeństwo jest mocno zróżnicowane, religii nie powinno zastąpić religioznawstwo.

Ministra odpowiedziała, że ocena z religii ma mobilizować do przychodzenia na lekcje i stanowić dla uczniów informację o ich wiedzy. Natomiast, jako że jest to przedmiot nieobowiązkowy, jej zdaniem ocena z niego nie powinna wliczać się do średniej.

"Dlaczego nie zrezygnować z religii? Konkordat nas do tego zobowiązuje (…), więc szanując przepisy prawa religia będzie organizowana, natomiast (…) w wymiarze jednej godziny tygodniowo na pierwszej lub ostatniej lekcji" – powiedziała Nowacka. Przypomniała, że zmiany mają wejść w życie 1 września 2025 r.

Zasygnalizowała, że elementy religioznawstwa będą szerzej omawiane w szkołach ponadpodstawowych.

Lekcje wychowania fizycznego

"Trwają prace nad podstawą programową z wychowania fizycznego, gdzie – na moją prośbę, po konsultacjach z Ministerstwem Obrony Narodowej – będzie więcej zajęć, które będą przygotowywały młodzież do klas mundurowych, ale dawały też komponent z obrony cywilnej. Młodzież oczywiście musi mieć wszystkie kompetencje ruchowe, (…) ale w tych trudnych czasach kompetencje wytrwałościowe, wytrzymałościowe, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, też fizyczne, są bardzo potrzebne" – powiedziała Nowacka.

Poinformowała, że zleciła pilny przegląd podstaw programowych z innych przedmiotów. Jako przykład wskazała kwestie zdrowia psychicznego, które pojawiają się zarówno w podstawie programowej edukacji dla bezpieczeństwa, jak i edukacji zdrowotnej. W związku z tym możliwe jest postawienie większego nacisku na przygotowanie do sytuacji kryzysowych podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa, a pozostawienie kwestii zdrowia psychicznego na lekcjach edukacji zdrowotnej.

"Będę rozmawiała z ministrem obrony narodowej o większym współdziałaniu w ramach +Edukacji z wojskiem+, czyli programu, który wprowadziliśmy w ubiegłym roku" – zapowiedziała Nowacka.

Program "Edukacja z wojskiem" to cykl szkoleń dla uczniów prowadzonych przez żołnierzy Wojska Polskiego. Obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz spotkania z weteranami. Ministra zaznaczyła, że wkrótce zainteresowane szkoły będą mogły zgłaszać się do jego trzeciej edycji.

Nowacka dodała, że wprowadzono obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy w klasach 1-3, a jej resort zamierza poszerzenie działań z tego zakresu na kolejnych etapach edukacji.

(PAP)