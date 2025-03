Od 1 stycznia 2025 roku nauczyciele w Polsce mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia. Nowe stawki mają wejść w życie z mocą wsteczną. Kiedy konkretnie pedagodzy otrzymają podwyżki i wyrównania? Sprawdzamy szczegóły zapowiadanych zmian oraz propozycje Karola Nawrockiego dotyczące przyszłości płac nauczycieli.

Podwyżki dla nauczycieli, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, budzą wiele pytań wśród osób zatrudnionych w oświacie. Wyjaśniamy, kiedy nauczyciele mogą spodziewać się wypłaty nowych stawek wynagrodzeń oraz wyrównań za pierwsze miesiące 2025 roku.

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - co się zmieni?

W 2025 roku nauczyciele mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia, które wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia z dnia 4 lutego 2025 roku, zmieniona zostanie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Podwyżki obejmują nauczycieli początkujących, mianowanych oraz dyplomowanych. Zmiany mają wejść w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2025 roku, z pominięciem standardowego okresu vacatio legis, co oznacza, że przepisy zaczną obowiązywać od momentu ogłoszenia aktu prawnego, a nie po upływie 14 dni, jak to zwykle bywa.

Podstawą do tych zmian jest m.in. ustawa budżetowa na 2025 rok, która ustala kwotę bazową wynagrodzenia nauczycieli na poziomie 5434,82 zł. Kwota ta jest kluczowa, ponieważ stanowi podstawę do obliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, które również wzrośnie.

Tyle zarobią nauczyciele po podwyżkach - kwoty w 2025 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli wzrosną od 1 stycznia 2025 roku o 5 procent. Stawki różnią się w zależności od stopnia awansu zawodowego oraz poziomu wykształcenia nauczycieli i będą kształtowały się następująco:

Nauczyciele ze stopniem magistra z przygotowaniem pedagogicznym:

nauczyciele początkujący - 5153 zł, wzrost o 245 złotych,

- 5153 zł, wzrost o 245 złotych, nauczyciele mianowani - 5310 zł, wzrost o 253 złote,

- 5310 zł, wzrost o 253 złote, nauczyciele dyplomowani - 6211 zł, wzrost o 296 złotych.

Nauczyciele ze stopniem magistra bez przygotowania pedagogicznego lub licencjata z przygotowaniem pedagogicznym:

nauczyciele początkujący - 5027 zł, wzrost o 239 złotych,

- 5027 zł, wzrost o 239 złotych, nauczyciele mianowani - 5156 zł, wzrost o 246 złotych,

- 5156 zł, wzrost o 246 złotych, nauczyciele dyplomowani - 5405 zł, wzrost o 257 złotych.

Minimalne stawki wynagrodzenia zostały określone na podstawie najwyższego posiadanego przez nauczyciela poziomu wykształcenia. Te zmiany mają wejść w życie z wyrównaniem, co oznacza, że nauczyciele otrzymają wyrównanie za pierwsze miesiące 2025 roku, od stycznia.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2025 roku - ile wyniesie?

Po wzroście kwoty bazowej, średnie wynagrodzenie nauczycieli również wzrośnie. Średnie wynagrodzenie zależy od stopnia awansu zawodowego nauczyciela i stanowi procent kwoty bazowej, która w 2025 roku wynosi 5434,82 zł. Dzięki nowym przepisom średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie wyglądało następująco:

Nauczyciel początkujący : wzrost o 317,73 zł, średnie wynagrodzenie wyniesie 6672,31 zł brutto.

: wzrost o 317,73 zł, średnie wynagrodzenie wyniesie 6672,31 zł brutto. Nauczyciel mianowany : wzrost o 372,67 zł, średnie wynagrodzenie wyniesie 7826,14 zł brutto.

: wzrost o 372,67 zł, średnie wynagrodzenie wyniesie 7826,14 zł brutto. Nauczyciel dyplomowany: wzrost o 476,19 zł, średnie wynagrodzenie wyniesie 10000,07 zł brutto.

Dodatkowo, w ustawie okołobudżetowej z dnia 21 listopada 2024 roku, uwzględniono dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących o 2,308%, co również wpływa na wyższe pensje w 2025 roku.

Kiedy wypłata wyższych pensji i wyrównań?

Podwyżki wynagrodzenia nauczycieli mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Nauczyciele otrzymają także wyrównanie za okres od stycznia do momentu wypłaty podwyżek. Rozporządzenie zostało już uzgodnione, a termin wypłaty podwyżek z wyrównaniem powinien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025, czyli najpóźniej do 31 marca 2025 roku. Zgodnie z opinią przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszuli Woźniak wypłata może nastąpić wcześniej, już w marcu 2025 roku, ponieważ proces uzgodnień rozporządzenia dobiegł końca, a pozostało tylko podpisanie aktu prawnego.

Nawrocki obiecuje podwyżki nauczycielom – Ministerstwo odpowiada

Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, zapowiedział zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli, w tym powiązanie pensji nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Podkreślił, że nauczyciele borykają się z nadmierną biurokracją, co wpływa na jakość nauczania.

Minister edukacji Barbara Nowacka szybko odpowiedziała na te propozycje, przypominając, że to rządy PiS, które miały wpływ na zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli w Polsce. Nowacka zaznaczyła, że to właśnie za rządów Donalda Tuska wprowadzono istotne podwyżki dla nauczycieli, których pensje były przez lata nieadekwatne do ich wykształcenia i obowiązków.

Jak powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z średnią krajową może wpłynąć na pensje?

Propozycja Nawrockiego dotycząca powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce mogłoby w praktyce oznaczać znaczny wzrost płac tej grupy zawodowej. Jeśli wynagrodzenia nauczycieli byłyby ściśle powiązane ze średnią krajową, pensje nauczycieli mogłyby wzrosnąć o kilka procent, a realny wpływ na pensję zależałby od tempa wzrostu wynagrodzeń w gospodarce.

Dla przykładu nauczyciel dyplomowany, którego średnie wynagrodzenie wynosi w 2025 roku około 10 000 zł, mógłby zyskać dodatkowe 500-700 zł miesięcznie, jeśli wzrost wynagrodzeń nauczycieli byłby skorelowany ze wzrostem średniego wynagrodzenia w Polsce. Taki system mógłby również pomóc wyrównać różnice między nauczycielami w różnych regionach kraju, w których wynagrodzenia mogą się znacznie różnić.