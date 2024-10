MEN likwiduje wstępną deklarację maturalną, by uniknąć nacisków na zdających ze strony szkół, które walczą o miejsca w rankingach – informuje piątkowa "Gazeta Wyborcza”.

Jak czytamy, zwykle do 30 września maturzyści deklarowali po raz pierwszy, jakie przedmioty będą zdawać na egzaminie. Dodano, że ostatecznie potwierdzali to w lutym. Ministerstwo edukacji postanowiło to zmienić.

"GW" pisze, że resort zdecydował, że maturzysta, który podejdzie wiosną do egzaminu, będzie składał deklarację przystąpienia do matury tylko raz – w terminie do 7 lutego. Będzie to decyzja ostateczna, bez możliwości zmiany - poinformowano. (PAP)

ktl/ amac/