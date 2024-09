Za nami wrzesień, a więc już minął cały miesiąc nowego roku szkolnego. To doskonały czas do wprowadzania innowacyjnych metod nauczania, a jednym z coraz popularniejszych tematów w szkołach jest mediacja.

Bezpłatne lekcje z mediacji

Warto wiedzieć, że każda szkoła ma możliwość zorganizowania lekcji na ten temat i może bezpłatnie zaprosić mediatora współpracującego z Polską Sekcją Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME. Taka lekcja, podczas której mediator w przystępny sposób zapoznaje uczniów z korzyściami płynącymi z rozwiązywania sporów podczas mediacji oraz zaprasza uczniów do zabawy w symulację mediacji, przynosi dzieciom i młodzieży wiele korzyści na ten moment oraz na przyszłość.

Mediacja w ramach lekcji szkolnej to proces, który ma inspirować uczniów do rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. Dzięki interaktywnej formie takich zajęć prowadzonych przez profesjonalnego mediatora uczniowie mogą doświadczyć procesu mediacji jako najlepszego sposobu rozwiązywania konfliktów, co sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i wzrostowi empatii. Poza tym uczniowie mogą swobodnie porozmawiać z mediatorem, zadawać mu wszystkie nurtujące ich pytania na temat samej mediacji, jak też komunikacji bez przemocy i aktywnego słuchania. Takie zajęcia pozwalają uczniom lepiej rozumieć różnorodność punktów widzenia oraz wykształcić zdolności negocjacyjne.

Redukcja przemocy i agresji w szkołach

Przybliżenie uczniom mediacji ma także znaczenie praktyczne. Uczniowie, którzy jeszcze na etapie szkolnym nauczą się rozwiązywać konflikty, będą lepiej przygotowani do czekających na nich wyzwań i trudności w dorosłym życiu. Możliwość rozwiązywania sporów i konfliktów za pomocą mediacji może przyczynić się do redukcji przemocy i agresji w szkołach, tworząc tym samym bardziej przyjazne środowisko, w którym na co dzień przebywają uczniowie.

Dzięki inicjatywie Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME mediatorzy mogą bezpłatnie prowadzić lekcje, co czyni tę formę wsparcia dostępną dla każdej szkoły. Jest to doskonała okazja, aby wzbogacić ofertę edukacyjną szkół i przygotować młodych ludzi na przyszłość, w której umiejętności interpersonalne są nieocenione. Warto dodać, że celem stowarzyszenia GEMME jest promowanie mediacji także przez edukację, która jest wskazywana jako priorytetowe działanie dla jej członków i członkiń.

Jak znaleźć mediatora?

Aby znaleźć mediatora gotowego bezpłatnie poprowadzić zajęcia na temat mediacji, wystarczy na stronie polska.gemmeeurope.org wejść w zakładkę „Edukacja” i tam na opublikowanej liście odszukać numer telefonu i adres mailowy mediatora działającego w obszarze, w którym znajduje się dana szkoła. Następnie trzeba skontaktować się z wybranym mediatorem i umówić pasujący obu stronom termin przeprowadzenia lekcji o mediacji. Jeśli zdarzy się, że żaden mediator nie jest dostępny do przeprowadzenia takich zajęć w miejscowości, w której znajduje się dana szkoła, to nauczyciel może sam – w oparciu o scenariusze zajęć dostępne na stronie stowarzyszenia GEMME – przygotować i poprowadzić taką lekcję.

Więcej informacji: Polska Sekcja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME www. Polska.gemmeeurope.org