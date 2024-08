Jak wybrać odpowiedni plecak, by zapobiec wadom postawy u dziecka; czym należy się kierować przy zakupie obuwia do szkoły oraz w jaki sposób powinno być przygotowane miejsce do nauki - odpowiedzi na te pytanie znajdują się w Poradniku Pacjenta NFZ z okazji nowego roku szkolnego.

Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił uwagę, że dzieci w wieku szkolnym nawet kilkanaście godzin dziennie spędzają w pozycji siedzącej. Oprócz zajęć w szkole siedzą także podczas odrabiania lekcji, a w czasie wolnym zdarza się, że oglądają telewizję, grają na komputerze lub siedzą z telefonem.

NFZ zaznaczył, że nieleczone wady postawy są przyczyną wielu problemów zdrowotnych i mogą prowadzić nawet do kalectwa. Dlatego rodzice powinni zachęcać dzieci do zwiększonej aktywności ruchowej oraz uczyć je, jak utrzymywać prawidłową postawę ciała.

Fundusz zaleca także ograniczenie korzystania ze smartfonów, gdyż nienaturalnie pochylona głowa nad telefonem obciąża odcinek szyjny.

Wady postawy

Wady postawy może także pogłębiać źle dobrany tornister. Przeciążone i nieprawidłowo noszone tornistry szkolne są bowiem jednym z głównych czynników wpływających na występowanie wad postawy i bólu kręgosłupa u dzieci.

NFZ podkreślił, że wybierając plecak do szkoły, należy kierować się przede wszystkim dobrem dziecka, estetyka powinna mieć drugorzędne znaczenie.

Dobrze dobrany tornister pewien być: lekki (waga plecaka, razem z jego wyposażeniem, nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała dziecka); dopasowany (dół tornistra powinien kończyć się na linii pleców, a góra przed karkiem); ergonomiczny (usztywniana i wyprofilowana ścianka, która przylega do pleców); praktyczny (równe, szerokie - co najmniej 4 cm - szelki, z możliwością regulacji ich długości); bezpieczny (dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej); widoczny (elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność dziecka na drodze).

Miejsce do nauki

Ważne jest także odpowiednio przygotowane miejsce do nauki. Biurko, jeśli to możliwe, trzeba ustawić tak, aby światło dzienne padało na nie z odpowiedniej strony, aby piszące dziecko, nie zasłaniało go ręką. Włączona lampka biurkowa powinna oświetlić całą powierzchnię biurka.

Krzesło należy wybrać z opcją regulacji wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia. Najlepiej gdyby było specjalnie wyprofilowane, umożliwiające podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Wysokość siedziska należy ustawić tak, żeby dziecko mogło siedzieć ze stopami swobodnie opartymi o podłogę.

Jeśli przestrzeń w pokoju na to pozwoli, zalecane jest dokupienie dodatkowego siedziska – może nim być duża piłka gimnastyczna lub taka do ćwiczeń, która relaksuje kręgosłup i zapobiega skrzywieniom jego dolnych odcinków oraz wzmacnia mięśnie.

Podczas siedzenia przy biurku dziecko powinno mieć: proste plecy, stopy oparte o podłogę, kolana ugięte pod kątem 90 stopni, oparty o krzesło odcinek lędźwiowy kręgosłupa i piersiowy dolny, przedramiona oparte na biurku, głowę lekko pochyloną nad stołem.

Odpowiednio dobrane obuwie

NFZ zwrócił także uwagę, że klucz do prawidłowej postawy to także odpowiednio dobrane obuwie. Przy wyborze butów należy zwrócić uwagę na: elastyczność – powinno zginać się w obu kierunkach (bez wysiłku); lekkość – powinno być tak lekkie, jak to tylko możliwe. Ważny jest też odpowiedni kształt, który będzie odpowiadał anatomicznemu kształtowi stóp: odpowiednio szerokie w palcach (by ich nie uciskać) oraz węższe w okolicach pięty (by dobrze trzymać stopę).

Należy także wziąć pod uwagę: naturalne materiały – takie jak: skóra, bawełna czy wełna, żeby stopy mogły swobodnie oddychać i się nie pociły; łatwość zakładania; giętką, cienką i antypoślizgową podeszwę – np. z kauczuku, dzięki temu dziecko będzie bezpieczniejsze także na śliskich powierzchniach; dopasowany rozmiar – buty nie powinny w żaden sposób uciskać stóp dziecka ani się z nich zsuwać; dopasowanie do typu stopy – zależnie od tego czy jest ona wąska, szeroka, czy ma wysokie podbicie.

Szczegółowe zalecenia można znaleźć na stronie NFZ.(PAP)