W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje dotyczące podwyżek opłat za żłobki w związku z wprowadzeniem rządowego programu „Aktywny rodzic”, którego częścią jest projekt „Aktywnie w żłobku”. Zakłada on dofinansowanie miejsc w żłobkach w wysokości 1500 zł dla dzieci rodziców aktywnych zawodowo. Ustawa przewiduje jednak pewien mechanizm.

Rodzice, którzy czekają na wprowadzenie świadczenia „Aktywnie w żłobku” mogą obawiać się wzrostu opłat za żłobek.

Ustawodawca przewidział jednak, że wprowadzenie dopłaty w wysokości 1500 zł może sprawić, że część placówek będzie chciała podnieść ceny. W ustawie znalazł się więc zapis mówiący o tym, że świadczenie „aktywnie w żłobku” przysługuje, jeżeli:

wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie jest wyższa niż koszt pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumiany jako 120 proc. uśrednionych miesięcznych wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie jednemu dziecku opieki odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Z danych przekazanych portalowi gazetaprawna.pl przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że:

wysokość wydatków rocznych ponoszonych przez jst na dziennych opiekunów zatrudnianych przez te jednostki wynosi 6 733 466,00 zł

wysokość wydatków rocznych ponoszonych przez jst na kluby dziecięce prowadzone przez te jednostki wynosi 45 219 064,00 zł

wysokość wydatków rocznych ponoszonych przez jst na żłobki prowadzone przez te jednostki wynosi 1 530 650 074,00 zł

Liczba dzieci objętych tymi formami opieki wynosi odpowiednio:

505

3 140

77 252

Oznacza to, że średni, miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach wynosi:

Dzienny opiekun - 1 111 zł

Klub dziecięcy – 1200 zł

Żłobek - 1 651

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” będzie więc przysługiwało, jeśli miesięczna opłata za opiekę nad dzieckiem będzie wynosiła nie więcej niż:

Dzienny opiekun – 1333 zł

Klub dziecięcy – 1440 zł

Żłobek - 1 981 zł

Co ważne, zapis ten stosuje się także w przypadku, gdy rodzicom zostało już przyznane świadczenie. Oznacza to, że świadczenie przysługuje o ile kwoty opłat za opiekę nad dzieckiem nie przekroczą stawek, które rodzic ten zobowiązany byłby ponosić, gdyby nie zostało mu przyznane prawo do świadczenia „aktywnie w żłobku”