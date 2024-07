Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że lista wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” została dofinansowana. Sprawdź które szkoły otrzymają dofinansowanie!

Na wycieczki wyjedzie ponad 81 tysięcy uczniów za łączną kwotę dofinansowania prawie 60 mln zł.

81 259 uczniów objętych dofinansowaniem

Łącznie na wycieczkę pojedzie 81 259 uczniów. Podział na grupy wiekowe przedstawia się następująco:

- klasa I–III szkoły podstawowej: 14 938,

- klasa IV–VI szkoły podstawowej: 28 441,

- klasa VII–VIIII szkoły podstawowej: 25 689,

- szkoła ponadpodstawowa: 12 191.

Ile wycieczek objętych dofinansowaniem

- dolnośląskie – 152,

- kujawsko-pomorskie – 119,

- lubelskie – 120,

- lubuskie – 56,

- łódzkie – 138,

- małopolskie – 216,

- mazowieckie – 344,

- opolskie – 48,

- podkarpackie – 131,

- podlaskie – 68,

- pomorskie – 138,

- śląskie – 275,

- świętokrzyskie – 70,

- warmińsko-mazurskie – 83,

- wielkopolskie – 238,

- zachodniopomorskie – 87.

Budżet - jaki

- dolnośląskie - 4 352 382 zł,

- kujawsko-pomorskie - 3 125 324 zł,

- lubelskie - 3 078 471 zł

- lubuskie - 1 575 499 zł,

- łódzkie - 3 590 644 zł,

- małopolskie - 5 571 039 zł,

- mazowieckie - 9 436 745 zł,

- opolskie - 1 335 623 zł ,

- podkarpackie - 3 226 605 zł,

- podlaskie - 1 729 804 zł,

- pomorskie - 3 985 389 zł,

- śląskie - 6 719 223 zł,

- świętokrzyskie - 1 716 436 zł,

- warmińsko-mazurskie - 2 069 234 zł,

- wielkopolskie - 6 048 864 zł,

- zachodniopomorskie - 2 438 718 zł.

Finansowaniu podlegały wycieczki dwudniowe w wysokości dofinansowania do 20 tys. zł, trzydniowe do 30 tys. zł, czterodniowe do 40 tys. zł oraz pięciodniowe do 50 tys. zł.

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

Więcej informacji o całym przedsięwzięciu znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/podroze-z-klasa natomiast szczegółowa lista dofinansowanych wycieczek znajduje się w załączniku pod komunikatem.

Materiały

Lista dofinansowanych wycieczek w ramach przedsięwzięcia podróże z klasą

Lista​_dofinansowanych​_wycieczek​_w​_ramach​_przedsięwzięcia​_pn​_Podroże​_z​_klasą.pdf0.91MB