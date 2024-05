W Polsce planowane jest wprowadzenie Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji, co ma na celu dostosowanie polskiego systemu edukacji do wymogów nowoczesnego społeczeństwa. Wątpliwości wyjaśnia w rozmowie z DGP wiceminister edukacji, Katarzyna Lubnauer.

Wiceminister Edukacji w wywiadzie dla DGP podkreśla, że obecnie nie toczą się obecnie żadne prace, których celem byłoby wprowadzenie centralnego zakazu używania smartfonów w szkołach. Dodaje jednak, że w tej kwestii "będziemy rozmawiać z ekspertami"

Katarzyna Lubnauer zauważa, że, szkoły mają możliwość, żeby tego typu kwestie regulować indywidualnie – w zależności od potrzeb.

Wiele państw m.in. Szwecja odchodzi od digitalizacji w najmłodszych klasach. Jak zaznacza wicemistrer edukacji, wcześniej Szwedzi niemalże przestali uczyć dzieci pisać ręcznie. "My przecież nie planujemy pozbawiać uczniów tradycyjnych podręczników i zeszytów. Cyfrowe odpowiedniki mają zostać wprowadzone po to, żeby uczeń mógł zostawić podręcznik w szkole i nie musiał go dźwigać w tornistrze. W domu może zajrzeć do wersji cyfrowej, która będzie tożsama z wersją papierową" - dodaje.

