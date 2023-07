ZNP nie zwraca uwagi na rzeczywistość, za rządów PIS wynagrodzenia wzrosły od 47 do 76 proc. - poinformował w środę na Twitterze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, w odpowiedzi na zarzuty ZNP.

Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje pikietę protestacyjną w piątek 1 września 2023 roku, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

"Zawód nauczyciela i pracownika oświaty jest degradowany, polska edukacja potrzebuje dobrych zmian i dofinansowania" - czytamy w komunikacie ZNP.

W środę Radio Zet napisało na Twitterze: "ZNP: Mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje w oświacie. [...] Dzisiaj pensja początkującego jest tylko o 90 zł wyższa niż płaca minimalna".

"To nie nowość, że związane z Lewicą ZNP nie zwraca uwagi na rzeczywistość, ale - chcę zasmucić Pana Broniarza, to wcale nie zmienia rzeczywistości ogromnego wzrostu nakładów na oświatę za rządów PIS: 60 proc. wzrostu subwencji oświatowej, od 47 do 76 proc. wzrostu wynagrodzeń, 321 proc. wzrostu nakładów inwestycyjnych na oświatę itp. I będą rosły jeszcze bardziej" - odpisał minister.

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ mir/