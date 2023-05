Analiza wiersza Wasyla Symonenki o miłości do ojczyzny i opisanie stosunków rodzinnych na podstawie powieści Iwana Neczuj-Łewyckiego - to tematy maturalne z języka ukraińskiego, z jakimi zmierzyli się we wtorek abiturienci z liceów dla mniejszości ukraińskiej w Polsce.

Pisemny egzamin z języka ukraińskiego na poziomie podstawowym zdawało we wtorek po południu 33 abiturientów w kraju. Najwięcej z nich w liceum w Górowie Iławeckim - 27, pięć osób w Przemyślu i jedna w Legnicy.

Wicedyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim Aleksandra Łatanyszyn przekazała PAP, że egzamin przebiegł spokojnie. "Wychodzący z egzaminu byli zadowoleni. Mówili, że tematy są przystępne i dobrze sobie poradzili" - mówiła.

Pierwszy temat dotyczył analizy wiersza Wasyla Symonenki "Łabędzie macierzyństwa". Na jego podstawie należało przedstawić różne przejawy miłości i odwołać się do wybranego utworu literatury ukraińskiej. Drugim zadaniem było rozważenie stosunków rodzinnych w literaturze ukraińskiej. Piszący mieli zrobić to na podstawie powieści Iwana Neczuj-Łewyckiego "Rodzina Kajdasza", odwołując się też do innego wybranego utworu.

"Wybrałem drugi temat, bo ta lektura bardziej mi pasowała, niż analizowanie wiersza. Moim zdaniem, zadania były przyjemne, tematy na wypracowaniu łatwe i matura poszła bardzo dobrze" - powiedział PAP Taras, który skończył pisać jako jeden pierwszych.

Jego kolega - Iwan powiedział, że również wybrał drugi temat. "Jak dla mnie matura była łatwa, mieliśmy to w szkole, w podstawie programowej" - dodał.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem górowskiego liceum abiturienci przyszli na maturę ubrani w tradycyjne "soroczki", czyli koszule wyszywane w ukraińskie wzory ludowe.

Większość zdających tegoroczną maturę w liceum w Górowie Iławeckim to młodzież z rodzin pochodzenia ukraińskiego, mieszkająca na Warmii i Mazurach. Pięcioro to obywatele Ukrainy, których rodzice pracują w Polsce. Wśród abiturientów nie ma natomiast uchodźców wojennych, którzy przyjechaliby po ataku Rosji na Ukrainę.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych obowiązkowym na poziomie podstawowym. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym, w środę po południu.(PAP)

Autor: Marcin Boguszewski

mbo/ mhr/