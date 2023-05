Dziś o godzinie 9.00 maturzyści zasiedli do matury z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Gdzie szukać arkuszy egzaminacyjnych? CKE opublikuje je na swoich stronach internetowych tuż po godz. 14.00. Zaledwie kilka minut później będziecie je mogli znaleźć w serwisie Gazety Prawnej.

9 maja to kolejny dzień zmagań maturzystów. Wczoraj zdający pisali obowiązkową maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Dziś przyszła kolej na rozszerzenie z języka angielskiego.

Matura 2023 z angielskiego na poziomie rozszerzonym

W 2023 roku najwięcej absolwentów liceów i techników wybrało do zdawania na maturze język angielski. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym (który nie jest obowiązkowy) przystąpiło około 200 tys. maturzystów. Egzamin rozpoczął się dziś równo o godzinie 9.00. Na wypełnienie arkuszy z angielskiego maturzyści mieli 150 minut, czyli o 30 minut więcej niż ma to miejsce na podstawie.

Matura: Arkusze CKE z angielskiego. Gdzie ich szukać?

Czy matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym była w tym roku trudna? O tym przekonamy się już około 14.00, gdy arkusze egzaminacyjne opublikuje CKE. Będzie można wówczas sprawdzić, jakie zadania pojawiły się na maturze z angielskiego oraz ocenić ich trudność.

Gdzie będzie można znaleźć arkusze CKE? Podobnie jak każdego dnia maturalnego, także i dzisiaj opublikujemy je w serwisie Gazety Prawnej. Kilka minut po 14.00 zapraszamy na nasze strony – znajdziecie tu arkusze CKE z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023: Harmonogram kolejnych egzaminów