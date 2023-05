Zakończył się pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym z języka angielskiego. Znamy nieoficjalnie temat pisemny na maturze z angielskiego.

Matura 2023 z angielskiego - dwie formuły

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących zdają egzaminy w nowej formule (Formuła 2023). Z kolei tegoroczni absolwenci techników, szkół branżowych II stopnia i abiturienci z wcześniejszych roczników zdają w starej formule (Formuła 2015).

Egzamin pisemny z angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się o godz. 9.00. Niezależnie czy był zdawany w starej, czy w nowej formule, trwał 120 minut.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, pytany przez PAP, o przebieg egzaminu, powiedział, że nie było sygnałów o nieprawidłowościach.

Arkusze egzaminacyjne z angielskiego na poziomie podstawowym CKE ma ujawnić w piątek po południu.

Matura 2023 z angielskiego - Jaki był temat wypracowania?

Jak informuje serwis ESKA.pl, w sieci pojawiły się pierwsze, jeszcze nieoficjalne informacje, opisujące zadany temat pisemny na maturze z angielskiego.

Nieoficjalnie tym razem maturzyści musieli zmierzyć się z e-mailem.Temat pisemny na maturze z angielskiego w 2023 roku w dwóch formułach miał brzmieć następująco:

"W ubiegłym tygodniu wygrałeś(-aś) konkurs fotograficzny dla młodzieży. W e-mailu do kolegi z Anglii:

- wyjaśnij powody uczestnictwa w tym konkursie

- opisz, co przestawia Twoje zwycięskie zdjęcie

- zrelacjonuj przebieg wręczenia nagród

- zachęć kolegę do udziału w konkursie fotograficznym w przyszłym roku i napisz w jaki sposób pomożesz mu przygotować się do tego konkursu

Matura 2023 - egzaminy z kolejnych języków obcych nowożytnych

W piątek o godz. 14.00 rozpoczną się pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: z niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i z włoskiego.

Arkusze egzaminacyjne z tych języków CKE ma ujawnić w piątek wieczorem.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów. Wśród przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, są m.in. języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Matura 2023 - egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym

Egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym, a także egzamin z angielskiego na poziomie dwujęzycznym będą przeprowadzone we wtorek 9 maja, rano.

Egzaminy z niemieckiego na poziomie rozszerzonym i egzamin na poziomie dwujęzycznym będą 10 maja po południu, z rosyjskiego – 11 maja po południu, z francuskiego – 12 maja po południu, z włoskiego – 18 maja po południu, a z hiszpańskiego – 22 maja po południu.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

źródło: własne, PAP