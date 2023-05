W piątek o godz. 9.00 maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest obowiązkowy. Od lat angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym.

Wraz z nimi egzamin będą zdawać też abiturienci z wcześniejszych roczników. Po południu rozpoczną się pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i z włoskiego.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego. To powrót do obowiązkowych egzaminów ustnych po przerwie spowodowanych pandemią COVID-19.

W tym roku egzaminy przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, to pierwszy rocznik, który uczył się w czteroletnim liceum i zdaje egzaminy w nowej formule. Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik, który kończy czteroletnie technikum i zdają maturę w starej formule. Wraz z nimi maturę w tej formule zdają też tegoroczni absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Egzamin maturalny – podobnie jak w roku ubiegłym i dwa lata temu – przeprowadzony jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Stanowią one zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Newsroom PAP