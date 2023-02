Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej oraz o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Reklama

W obu projektach zaproponowano zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Zgodnie z nimi w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i we wszystkich klasach szkoły ponadpodstawowej obowiązkowe będzie przeprowadzanie co roku, od marca do kwietnia, testu sprawności.

Test ma obejmować: bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych; beep-test (20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu; podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała; skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Reklama

Wyniki przeprowadzonych testów i wiek ucznia nauczyciele wychowania fizycznego mają wpisywać do systemu teleinformatycznego Sportowe Talenty, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Obsługa systemu teleinformatycznego Sportowe Talenty będzie się odbywała za pośrednictwem indywidualnego konta każdego z nauczycieli wychowania fizycznego, administrowanego przez wyznaczonego w szkole administratora. Konta administratorów w szkołach założy operator systemu wskazany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Wyznaczony w szkole administrator będzie tworzył konta dla poszczególnych nauczycieli wychowania fizycznego w danej szkole.

Reklama

Wyniki przeprowadzonych testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

"Pomiary sprawności fizycznej nie mogą być kryterium oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, lecz powinny być wykorzystywane do wskazania mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju" – zapisano w projektach noweli.

W uzasadnieniu do projektów przypomniano, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Podano także, że dane zebrane za pomocą systemu Sportowe Talenty w formie zagregowanych danych populacyjnych będą analizowane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, a następnie udostępniane zainteresowanym resortom, które na ich podstawie będą kształtowały interwencję publiczną w tym zakresie.

"Dzięki dostarczeniu danych obejmujących całą populację uczniów właściwe instytucje publiczne będą mogły uzyskać wiedzę na temat określonych deficytów aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, co umożliwi stworzenie optymalnych, celowanych działań w tym zakresie, kierowanych do określonych grup odbiorców. Dzięki temu będzie możliwe zahamowanie negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich uczniów" – czytamy.

System Sportowe Talenty ma służyć również identyfikacji talentów sportowych wśród uczniów.

Zmiany będą obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024.

Jak wskazano w uzasadnieniu, proponowane zmiany w rozporządzeniach mają bezpośredni związek z niskim poziomem aktywności fizycznej i stanem zdrowia polskiego społeczeństwa, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci i młodzieży. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/