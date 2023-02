Minister Czarnek zapytany przez PAP.pl o kwestie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli i na jakich zasadach mogliby przechodzić na wcześniejszą emeryturę, odpowiedział, że to uprawnienie powinno być z nauczycielem przez cały czas zawodowy.

Reklama

"Jestem przekonany, że jak ktoś wchodził do zawodu nauczyciela 25, 30 lat temu, wiedząc, że po 20 latach przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle będzie mógł przejść na emeryturę, to uprawnienie to powinno przy nim być przez cały okres jego pracy" – odpowiedział szef MEiN.

Przypomniał, że 1 stycznia 2009 r. "to uprawnienie należne nauczycielom zostało zabrane i zastąpione świadczeniem kompensacyjnym, które nie przyjęło się i nie reguluje tak, jak robiła to emerytura nauczycielska".

Reklama

"Więc my dzisiaj rozmawiamy ze związkami zawodowymi na temat, kiedy, kogo i na jakich zasadach ma dotyczyć przywrócenie tego uprawnienia. Jestem przekonany, że jeszcze w tej kadencji Sejmu, koło lata, będziemy w stanie przedłożyć w Sejmie projekt ustawy, który ma przywrócić to uprawnienie stopniowo konkretnym grupom nauczycieli, w szczególności tym, którzy wchodzili do zawodu, mając to uprawienie" – wyjaśnił. Dodał, że jest to niezwykle potrzebne do stabilizacji pracy nauczyciela, ale też potrzebne w kontekście niżu demograficznego.