Przedstawiciele środowiska akademickiego, senatorowie oraz reprezentant biura legislacyjnego zgłosili wiele zastrzeżeń. W tym zarzut niekonstytucyjności zaproponowanych przepisów. W trakcie prac nad nowelą w Sejmie rozszerzono bowiem jej zakres. Przykładowo m.in. o zmiany w finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie czy Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. W ich następstwie te uczelnie będą mogły otrzymywać z budżetu państwa dotacje i inne środki, również na finansowanie inwestycji budowlanych. – W związku z tym nasuwa się wątpliwość, czy jest to zgodne z konstytucją. O ile samo rozszerzenie zakresu zmian dokonywanych w ustawie, ze względu na techniczny charakter noweli, można uznać za mieszczące się w jej szeroko rozumianym celu, o tyle w przypadku zmiany zasad finansowania uczelni nie jest to oczywiste – zauważa Jakub Zabielski, główny legislator Senatu. Wyjaśnia, że trzeba mieć na względzie, iż Trybunał Konstytucyjny niejednokrotnie w swoim orzecznictwie podkreślał, że zasada trzech czytań oznacza konieczność trzykrotnego rozpatrywania przez Sejm tego samego projektu ustawy w sensie merytorycznym, a nie tylko technicznym. Wnoszone na poszczególnych etapach procedury sejmowej poprawki muszą – co do zasady – mieścić się w zakresie projektu wniesionego przez uprawniony podmiot i poddanego pierwszemu czytaniu.