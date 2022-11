Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, jednak nie można go nie zdać, ponieważ nie ma określonego minimalnego wyniku. Im więcej uczeń zdobędzie punktów, tym większa szansa, że dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin odbywa się w maju i jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni. Obejmuje trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę oraz język nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty – terminy

W 2023 r. uczniowie przystąpią do egzaminu w następujących terminach:

23 maja – język polski – czas trwania egzaminu: 120 minut

24 maja – matematyka – czas trwania egzaminu: 100 minut

25 maja – język obcy nowożytny – czas trwania egzaminu: 90 minut

Jeśli z powodów zdrowotnych bądź losowych uczeń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w powyższym terminie, będzie mógł to zrobić w terminie dodatkowym w czerwcu (12-14 czerwca).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 r., a zaświadczenia o wynikach uczniowie otrzymają 6 lipca 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty – arkusze próbne „Dziennika Gazety Prawnej”

Przygotowania do egzaminu warto rozpocząć jak najwcześniej, a z pomocą przychodzi seria „Teraz egzamin ósmoklasisty” – trzy książki dołączane do trzech kolejnych wydań „Dziennika Gazety Prawnej”.

Już w poniedziałek 21 listopada razem z dziennikiem w sprzedaży będzie książka z arkuszami egzaminacyjnymi z języka polskiego, we wtorek 22 listopada – z matematyki, a w środę 23 listopada – z języka angielskiego. Publikacje wyróżniają się przejrzystą i ciekawą formą. Oprócz arkuszy egzaminacyjnych znajdują się w nich odpowiedzi, informacje o egzaminie zgodne z aktualnymi rozporządzeniami oraz wytyczne dotyczące kryteriów oceniania zadań i rozliczania punktów.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Publikacja z języka polskiego zawiera szczegółowe informacje o egzaminie oraz trzy arkusze egzaminacyjne wraz z instrukcjami i kartami odpowiedzi do zadań zamkniętych, przygotowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Informatorze CKE. Aby wesprzeć uczniów w poszukiwaniach optymalnych strategii egzaminacyjnych, wszystkie zadania w pierwszym przykładowym arkuszu opatrzyliśmy praktycznymi wskazówkami. Na końcu znajdują się odpowiedzi do zadań z punktacją i kryteriami oceniania oraz dodatkowe informacje o tym, gdzie uczniowie mogą znaleźć wiedzę potrzebną do uzupełnienia zaległości.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Publikacja z języka angielskiego zawiera trzy przykładowe arkusze egzaminacyjne z modelowymi nagraniami do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, umieszczonymi pod kodami QR. Każdy arkusz zawiera również kartę odpowiedzi w formacie egzaminacyjnym, pozwalającą oswoić się z formułą egzaminu. Do pierwszego arkusza dodano również wskazówki podpowiadające, jak rozwiązać dany typ zadania, i ułatwiające wypracowanie niezbędnych strategii egzaminacyjnych. Na końcu publikacji znajdują się odpowiedzi do zadań wraz z punktacją informacją o tym, gdzie uczniowie mogą znaleźć wiedzę potrzebną do uzupełnienia zaległości oraz transkrypcja nagrań.

Publikacje to zdecydowanie więcej niż arkusze egzaminacyjne. To wyjątkowe książki, które będą wsparciem merytorycznym, technicznym i mentalnym dla Twojego dziecka. Arkusze egzaminacyjne umożliwiają samodzielną naukę. To doskonała sposób na oswojenie się z formułą egzaminu, sprawdzenie poziomu przygotowania i wypracowania skutecznych strategii egzaminacyjnych. „Dziennik Gazetę Prawną” z arkuszami kup w punktach sprzedaży prasy lub online na stronie sklep.infor.pl.