Rozbudowany katalog szkolnych specjalistów wprowadziła ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1116, dalej: nowelizacja KN). Regulujący tę kwestię nowy art. 42d ust. 1 KN stanowi, że: „W przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła, zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych”. Interpretacja powyższego przepisu budzi wiele wątpliwości i już pojawiły się spory, jak go stosować w praktyce. Czy w każdej placówce oświatowej trzeba mieć wszystkich wymienionych specjalistów? I co oznacza łącznik „lub”? Czy ustawodawca dał szkole wybór?