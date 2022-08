Przypomnijmy, że studenci mogą korzystać z preferencyjnych kredytów – dzięki dopłatom z budżetu państwa są one nisko oprocentowane, a najlepsi absolwenci mogą liczyć nawet na częściowe umorzenie pożyczki. Zasady wnioskowania o to świadczenie określają ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.